В ВСУ зафиксировали четыре новых случая заболевания COVID-19

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости. Четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 33 человека, сообщил в пятницу пресс-центр командования медицинских сил ВС страны.
По данным пресс-центра, по состоянию на пятницу в ВС Украины болеют 33 человека, за период пандемии выздоровели 52 человека, двое скончались.
"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Трое больных находятся в учреждениях здравоохранения. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. В Киевской области один работник ВС Украины лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Указывается, что на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 295 человек.
По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировали 14195 случаев заражения коронавирусом, 361 человек умер, 2706 человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.