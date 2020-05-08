Бизнесмена Быкова доставили в районный суд Красноярска

КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Задержанного бизнесмена и политика Анатолия Быкова доставили в Свердловский районный суд Красноярска для избрания меры пресечения.
Как передает корреспондент РИА Новости, Быков вышел из машины у здания суда со словами: "супер" и "всем привет".
В четверг Быкова задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы, в домах бизнесмена в Красноярске и Крыму прошли обыски.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.