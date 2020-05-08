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2020-05-08T11:07
https://ria.ru/20200508/1571144778.html
Бизнесмена Быкова доставили в районный суд Красноярска
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РИА Новости

Бизнесмена Быкова доставили в районный суд Красноярска

11:07 08.05.2020
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КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Задержанного бизнесмена и политика Анатолия Быкова доставили в Свердловский районный суд Красноярска для избрания меры пресечения.
Как передает корреспондент РИА Новости, Быков вышел из машины у здания суда со словами: "супер" и "всем привет".
Анатолий Быков
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В четверг Быкова задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы, в домах бизнесмена в Красноярске и Крыму прошли обыски.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
Бизнесмен Анатолий Быков
7 мая, 21:15
В Красноярске и Крыму проводят обыски в домах бизнесмена Быкова
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Анатолий БыковКрасноярский алюминиевый заводМоскваКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
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