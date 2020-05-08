Посол Украины отдельно возложил венки к мемориалу в Берлине

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник возложил венки к мемориалу советским воинам в Берлине через час после церемонии, в которой участвовал его российский коллега Сергей Нечаев, в парке Тиргартен трансляцию возложения в прямом эфире показал телеканал ZDF.
В возложении венков украинской делегацией также принял участие бургомистр Берлина Мюллер, депутаты Палаты представителей Берлина, другие официальные лица. После минуты молчания они возложили цветы к подножью восьмиметровой бронзовой статуи красноармейца, которая символизирует окончание войны.
В последние годы делегация Украины не участвует в совместных торжественных церемониях возложения цветов в Берлине ко Дню Победы. В начале мая посол Украины Мельник прямо отказался от приглашения бургомистра Берлина возложить совместно с главами дипмиссий России и Белоруссии цветы к зданию, где 75 лет назад была подписана капитуляция войск вермахта в немецкой столице.