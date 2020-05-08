Посол Украины отдельно возложил венки к мемориалу в Берлине

В возложении венков украинской делегацией также принял участие бургомистр Берлина Мюллер, депутаты Палаты представителей Берлина, другие официальные лица. После минуты молчания они возложили цветы к подножью восьмиметровой бронзовой статуи красноармейца, которая символизирует окончание войны.