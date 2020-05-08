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75 лет Великой Победы
2020-05-08T11:06
https://ria.ru/20200508/1571144742.html
Посол Украины отдельно возложил венки к мемориалу в Берлине
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0f/1568632306_0:305:3077:2036_1036x0_80_0_0_8cefd29253e4ac6ae69426674f847a9c.jpg
РИА Новости

Посол Украины отдельно возложил венки к мемориалу в Берлине

11:07 08.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине
Мемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Мемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник возложил венки к мемориалу советским воинам в Берлине через час после церемонии, в которой участвовал его российский коллега Сергей Нечаев, в парке Тиргартен трансляцию возложения в прямом эфире показал телеканал ZDF.
Примерно на час раньше возле мемориала в парке Тиргартена прошла торжественная церемония при участии посла России в ФРГ Сергея Нечаева, а также глав дипмиссий Армении и Молдавии, бургомистра Берлина Михаэля Мюллера, других официальных лиц. Они возложили цветы к мемориалу.
В возложении венков украинской делегацией также принял участие бургомистр Берлина Мюллер, депутаты Палаты представителей Берлина, другие официальные лица. После минуты молчания они возложили цветы к подножью восьмиметровой бронзовой статуи красноармейца, которая символизирует окончание войны.
В последние годы делегация Украины не участвует в совместных торжественных церемониях возложения цветов в Берлине ко Дню Победы. В начале мая посол Украины Мельник прямо отказался от приглашения бургомистра Берлина возложить совместно с главами дипмиссий России и Белоруссии цветы к зданию, где 75 лет назад была подписана капитуляция войск вермахта в немецкой столице.
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