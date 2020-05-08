Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:06
https://ria.ru/20200508/1571144713.html
В Самарской области решение по режиму самоизоляции примут 10 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564081709_0:226:2851:1830_1036x0_80_0_0_3a4faaa71b6beb101062e1b361ce4e60.jpg
РИА Новости

В Самарской области решение по режиму самоизоляции примут 10 мая

11:07 08.05.2020
628
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
САМАРА, 8 мая - РИА Новости. Решение по режиму самоизоляции в Самарской области будет принято 10 мая, меры для каждого из муниципалитетов будут разные в зависимости от ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
В Самарской области до 11 мая действуют режим ограничений и самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже был расширен список организаций, которые смогут работать, в их числе оказались парикмахерские и салоны красоты. Также, в особом режиме возобновили работу МФЦ, разрешение на осуществление своей деятельности получили и официально зарегистрированные самозанятые.
Сотрудники правоохранительных органов во время рейда в дни действия режима самоизоляции в Чите
8 апреля, 18:05Распространение нового коронавируса
Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения
"Рассмотрели подробно ситуацию в каждом муниципальном образовании… Очень разные ситуации по территориям Самарской области, разные будут и решения по режиму самоизоляции, которые мы примем 10 числа. Постараемся вас как можно быстрее оповестить о том режиме, который будет действовать на территории Самарской области, отдельных муниципальных образований уже с 12 мая", - написал Азаров на своей странице в Instagram.
В Самарской области подтверждено 802 случая заболевания COVID-19, 82 человека выздоровели, восемь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий АзаровСамарская областьОбщество
Рекомендуем
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова поручила оценить целесообразность допподержки многодетным
Защитная маска
Названа основная причина распространения коронавируса
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Врач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Сотрудник в лаборатории международного медицинского кластера
Академик РАН заявил об опасности мутаций коронавируса
Евгений Комаровский
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Автомобиль скорой помощи
В ВОЗ оценили риски повторного заражения коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
Врач в защитном костюме
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
Лента новостейМолния