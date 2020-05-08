В Самарской области решение по режиму самоизоляции примут 10 мая

В Самарской области до 11 мая действуют режим ограничений и самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже был расширен список организаций, которые смогут работать, в их числе оказались парикмахерские и салоны красоты. Также, в особом режиме возобновили работу МФЦ, разрешение на осуществление своей деятельности получили и официально зарегистрированные самозанятые.

"Рассмотрели подробно ситуацию в каждом муниципальном образовании… Очень разные ситуации по территориям Самарской области, разные будут и решения по режиму самоизоляции, которые мы примем 10 числа. Постараемся вас как можно быстрее оповестить о том режиме, который будет действовать на территории Самарской области, отдельных муниципальных образований уже с 12 мая", - написал Азаров на своей странице в Instagram.