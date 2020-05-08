На Урале вторые сутки горит Ильменский заповедник

ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. Вторые сутки пожарные и лесники тушат возгорание в Ильменском государственном заповеднике в Челябинской области, тушение осложняется недоступностью местности, площадь пожара достигла 24 гектаров, сообщил в пятницу пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, утром 7 мая очевидцы сообщили диспетчеру пожарной охраны Миасса о задымлении в районе лесного массива Ильменского заповедника. Сигнал был передан сотрудникам лесничества, которые выехали к предполагаемому месту происшествия. Обнаружив очаг возгорания и уточнив его координаты, специалисты заповедника передали информацию сотрудникам МЧС России и приступили к тушению. На помощь были направлены огнеборцы Миасского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели.

"Отягощающим фактором стало то, что местность, где произошёл пожар, недоступна даже для пожарной автоцистерны, спецтехника проехать туда не может. Прибывшие огнеборцы максимально близко подобрались на автомобиле, а затем шли пешком с ранцевыми лесными огнетушителями за плечами. Площадь пожара стремительно росла, после полудня она составляла уже порядка 15 гектаров… Ближе к 10 часам вечера пламя удалось локализовать на площади в 24 гектара", - говорится в сообщении.

Однако усмирить огненную стихию полностью на данный момент не удалось, пожарные, спасатели и лесники продолжают работать на месте происшествия, уточняется в сообщении.

Всего на месте происшествия было задействовано 17 единиц техники, в том числе 5 квадроциклов, 2 трактора и 71 человек (45 человек личного состава), добавляется в сообщении.

Для осмотра территории был привлечён беспилотный летательный аппарат, с помощью которого удалось точно установить границы возгорания, а также направление движения линии огня, поясняет пресс-центр.

Специалисты МЧС России предполагают, что вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, сообщает ГУМЧС.