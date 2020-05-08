В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

"Ещё у 49 человек в регионе диагностирован коронавирус", - отметили в администрации.

По ее данным, всего с момента начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, 142 человека выздоровели, два человека скончались.