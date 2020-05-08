В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у 49 человек в Липецкой области, состояние большинства из них удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.
"Ещё у 49 человек в регионе диагностирован коронавирус", - отметили в администрации.
По ее данным, всего с момента начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, 142 человека выздоровели, два человека скончались.
"Большинство новых пациентов чувствует себя удовлетворительно", - сказал собеседник агентства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.