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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:03
https://ria.ru/20200508/1571144451.html
В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/148905/32/1489053279_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_a04fcff209e5dd1985d621cdcd5042ea.jpg
РИА Новости

В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

11:03 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛипецк
Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Липецк. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у 49 человек в Липецкой области, состояние большинства из них удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.
"Ещё у 49 человек в регионе диагностирован коронавирус", - отметили в администрации.
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По ее данным, всего с момента начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, 142 человека выздоровели, два человека скончались.
"Большинство новых пациентов чувствует себя удовлетворительно", - сказал собеседник агентства.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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