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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:10
https://ria.ru/20200508/1571144416.html
Названа основная причина распространения коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569346345_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_0605a171250341a213dcaf6f3a7ff21c.jpg
РИА Новости

Названа основная причина распространения коронавируса

11:02 08.05.2020 (обновлено: 13:10 08.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗащитная маска
Защитная маска
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ученые назвали основную причину распространения коронавируса в мире. Результаты исследования опубликованы на сайте Medrxiv.
Специалисты Федерального университета Баии в Бразилии проанализировали влияние социально-экономических, климатических и транспортных факторов и пришли к выводу, что самое большое воздействие на ежедневное увеличение случаев COVID-19 в мире оказали авиаперевозки.
Исследователи отмечают, что страны, запретившие международные авиаперевозки, добились большего успеха в борьбе с инфекцией по сравнению с теми, что до сих пор не приняли таких мер.
По мнению ученых, ограничение пассажирских авиаперелетов и закрытие границ может способствовать уменьшению темпа роста числа заразившихся. Также отмечается, что распространение COVID-19 значительно сократится, если будут усовершенствованы меры тестирования и контроля на борту самолетов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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