Названа основная причина распространения коронавируса

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ученые назвали основную причину распространения коронавируса в мире. Результаты исследования опубликованы на сайте Medrxiv.
Исследователи отмечают, что страны, запретившие международные авиаперевозки, добились большего успеха в борьбе с инфекцией по сравнению с теми, что до сих пор не приняли таких мер.
По мнению ученых, ограничение пассажирских авиаперелетов и закрытие границ может способствовать уменьшению темпа роста числа заразившихся. Также отмечается, что распространение COVID-19 значительно сократится, если будут усовершенствованы меры тестирования и контроля на борту самолетов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.