Власти района в Югре усилили режим изоляции в 3 населенных пунктах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая - РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО ввели противоэпидемиологический режим в границах трех населенных пунктов из-за коронавируса, выявленного у местных жителей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Коронавирус в Сургутском районе, согласно последним данным регионального оперативного штаба по противодействию распространения инфекции, выявлен у 65 человек, выздоровели четверо. Для сравнения, еще 30 апреля в населенных пунктах крупнейшего района Югры было 14 заболевших, таким образом, рост пришелся на первую неделю мая.

"В трех очагах - Лянторе, Федоровском и Нижнесортымском - введен противоэпидемиологический режим в границах поселений. Больные коронавирусом находятся в больнице, людям с подтвержденным диагнозом, но клинически здоровым, и их контактам запрещено покидать свои дома. Они все на самоизоляции, им временно запрещено перемещаться по блокам внутри дома и контактировать друг с другом", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.

Опрос Как вам на самоизоляции? 24.2 % Невыносимо 36.1 % Терпимо 11.9 % Мне нравится 27.8 % Я работаю, так что не чувствуется самоизоляции Проголосовать

Он отметил, что в этих домах дважды в день проводится дезинфекция, также изолирована вентиляционная система. Работники администраций поселений и полицейские постоянно проверяют, чтобы жильцы соблюдали указанные правила. Кроме того, по словам главы района, во всех поселениях обрабатываются дезинфицирующими средствами аллеи, пешеходные дорожки, тротуары, остановки, а также общественный транспорт после каждого рейса.

"Да, ситуация тяжелая. Но все службы работают день и ночь, чтобы остановить распространение коронавируса. И просьба у меня только одна: не рискуйте... Правила вы знаете, соблюдайте их", - обратился Трубецкой к жителям района.

Режим обязательной самоизоляции в автономном округе действует до 11 мая включительно, ранее глава региона Наталья Комарова объявила о введении в Югре масочного режима.