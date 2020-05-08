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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-05-08T11:02
https://ria.ru/20200508/1571144386.html
Власти района в Югре усилили режим изоляции в 3 населенных пунктах
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571077503_0:51:3072:1778_1036x0_80_0_0_f3a110f0b866ddd91d04ee133cb26395.jpg
РИА Новости

Власти района в Югре усилили режим изоляции в 3 населенных пунктах

11:02 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая - РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО ввели противоэпидемиологический режим в границах трех населенных пунктов из-за коронавируса, выявленного у местных жителей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Коронавирус в Сургутском районе, согласно последним данным регионального оперативного штаба по противодействию распространения инфекции, выявлен у 65 человек, выздоровели четверо. Для сравнения, еще 30 апреля в населенных пунктах крупнейшего района Югры было 14 заболевших, таким образом, рост пришелся на первую неделю мая.
"В трех очагах - Лянторе, Федоровском и Нижнесортымском - введен противоэпидемиологический режим в границах поселений. Больные коронавирусом находятся в больнице, людям с подтвержденным диагнозом, но клинически здоровым, и их контактам запрещено покидать свои дома. Они все на самоизоляции, им временно запрещено перемещаться по блокам внутри дома и контактировать друг с другом", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.
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Он отметил, что в этих домах дважды в день проводится дезинфекция, также изолирована вентиляционная система. Работники администраций поселений и полицейские постоянно проверяют, чтобы жильцы соблюдали указанные правила. Кроме того, по словам главы района, во всех поселениях обрабатываются дезинфицирующими средствами аллеи, пешеходные дорожки, тротуары, остановки, а также общественный транспорт после каждого рейса.
"Да, ситуация тяжелая. Но все службы работают день и ночь, чтобы остановить распространение коронавируса. И просьба у меня только одна: не рискуйте... Правила вы знаете, соблюдайте их", - обратился Трубецкой к жителям района.
Режим обязательной самоизоляции в автономном округе действует до 11 мая включительно, ранее глава региона Наталья Комарова объявила о введении в Югре масочного режима.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругНаталья КомароваСургутский районПроисшествия
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