В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Новые 155 случаев заражения коронавирусом за сутки выявлены сразу в 16 муниципалитетах Свердловской области, сообщил в пятницу оперативный штаб региона по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
"Выявлено 155 новых случаев COVID-19 в Свердловской области. Специалисты лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" лабораторно подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Арамильского городского округа, Богдановича, Асбеста, Каменска-Уральского, Алапаевска, Артемовского, Ирбита, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Туринского городского округа, Белоярского городского округа, Рефтинского", - говорится в сообщении.
Уточняется, что наибольший прирост заболевших зафиксирован в уральской столице – 114 случаев. Также в статистику вошел один заболевший COVID-19 житель другого региона РФ.
Таким образом, в регионе зарегистрировано 1584 случаев новой коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 14 пациентов как тяжелое, 34 – средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Всего свердловские больницы покинули 292 выздоровевших пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.