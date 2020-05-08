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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T10:59
https://ria.ru/20200508/1571144200.html
В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса

10:59 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи у больницы
Врач скорой помощи у больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи у больницы. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Новые 155 случаев заражения коронавирусом за сутки выявлены сразу в 16 муниципалитетах Свердловской области, сообщил в пятницу оперативный штаб региона по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
"Выявлено 155 новых случаев COVID-19 в Свердловской области. Специалисты лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" лабораторно подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Арамильского городского округа, Богдановича, Асбеста, Каменска-Уральского, Алапаевска, Артемовского, Ирбита, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Туринского городского округа, Белоярского городского округа, Рефтинского", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что наибольший прирост заболевших зафиксирован в уральской столице – 114 случаев. Также в статистику вошел один заболевший COVID-19 житель другого региона РФ.
Таким образом, в регионе зарегистрировано 1584 случаев новой коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 14 пациентов как тяжелое, 34 – средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Всего свердловские больницы покинули 292 выздоровевших пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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