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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T10:57
https://ria.ru/20200508/1571144122.html
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

10:57 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 80% новых выявленных пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет, более 6% - дети, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в пятницу.
"В столице подтверждено 5846 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 98 522 случая коронавируса. 45,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 9,6% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 6,3% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
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Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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