Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

"В столице подтверждено 5846 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 98 522 случая коронавируса. 45,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 9,6% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 6,3% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.