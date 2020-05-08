В Приморье зоопарки поддержат из краевого бюджета

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая - РИА Новости. Зоопарки в Приморье поддержат из краевого бюджета, власти уточняют размер необходимой помощи, прежде всего, в закупке кормов для животных, сообщает правительство региона.
"Помощь на закупку кормов для зоопарков Приморского края окажут из бюджета региона и спонсоры", - говорится в сообщении. Отмечается, что меры поддержки обсуждались на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
"В крае четыре зоопарка, один из них муниципальный, в связи с тем, что посетителей в них нет, а, следовательно, и выручки, у зоопарков большие сложности в покупке кормов. Сейчас уточняем, какая сумма необходима в бюджете региона на эти цели", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя краевого правительства Александра Костенко.
Вызвались помочь зоопаркам и спонсоры: арендаторы лесных участков в Приморье уже собрали 800 тысяч рублей.
Власти уточнили, что, кроме закупки кормов, существуют меры поддержки зоопарков по оплате коммунальных услуг, выплате зарплаты сотрудникам.
"Такие меры разработаны для целого ряда предприятий, пострадавших из-за коронавируса, в этот список попадают и зоопарки. Нужно помочь этим учреждениям воспользоваться предусмотренной помощью", – приводятся в сообщении слова губернатора края Олега Кожемяко.
Ранее сообщалось, что первый в России приют для медведей, которые жили у людей и которых нельзя вернуть в дикую природу, и частный зоопарк "Садгород" в Приморье попросили помощи для содержания зверей в связи с тем, что эти учреждения перестали посещать на фоне ситуации с коронавирусом. Также о помощи попросили другие зоопарки региона, в том числе Приморский сафари-парк, который ищет опекуна для знаменитого тигра Амура, прославившегося дружбой с козлом Тимуром.
Позже приют "Садгород" сообщил, что неравнодушные посетители привезли корма и продукты.
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