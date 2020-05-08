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2020-05-08T10:56
https://ria.ru/20200508/1571144067.html
В Приморье зоопарки поддержат из краевого бюджета
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РИА Новости

В Приморье зоопарки поддержат из краевого бюджета

10:56 08.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕноты-полоскуны во время кормления в Парке мелких хищных зверей Приморского сафари-парка
Еноты-полоскуны во время кормления в Парке мелких хищных зверей Приморского сафари-парка
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая - РИА Новости. Зоопарки в Приморье поддержат из краевого бюджета, власти уточняют размер необходимой помощи, прежде всего, в закупке кормов для животных, сообщает правительство региона.
"Помощь на закупку кормов для зоопарков Приморского края окажут из бюджета региона и спонсоры", - говорится в сообщении. Отмечается, что меры поддержки обсуждались на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
"В крае четыре зоопарка, один из них муниципальный, в связи с тем, что посетителей в них нет, а, следовательно, и выручки, у зоопарков большие сложности в покупке кормов. Сейчас уточняем, какая сумма необходима в бюджете региона на эти цели", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя краевого правительства Александра Костенко.
Вызвались помочь зоопаркам и спонсоры: арендаторы лесных участков в Приморье уже собрали 800 тысяч рублей.
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Власти уточнили, что, кроме закупки кормов, существуют меры поддержки зоопарков по оплате коммунальных услуг, выплате зарплаты сотрудникам.
"Такие меры разработаны для целого ряда предприятий, пострадавших из-за коронавируса, в этот список попадают и зоопарки. Нужно помочь этим учреждениям воспользоваться предусмотренной помощью", – приводятся в сообщении слова губернатора края Олега Кожемяко.
Ранее сообщалось, что первый в России приют для медведей, которые жили у людей и которых нельзя вернуть в дикую природу, и частный зоопарк "Садгород" в Приморье попросили помощи для содержания зверей в связи с тем, что эти учреждения перестали посещать на фоне ситуации с коронавирусом. Также о помощи попросили другие зоопарки региона, в том числе Приморский сафари-парк, который ищет опекуна для знаменитого тигра Амура, прославившегося дружбой с козлом Тимуром.
Позже приют "Садгород" сообщил, что неравнодушные посетители привезли корма и продукты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Александр КостенкоАмур (река)Олег КожемякоОбщество
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