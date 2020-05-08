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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T10:54
https://ria.ru/20200508/1571144031.html
Пермские власти разрешили менять условия госконтрактов из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/19716/03/197160353_0:190:2986:1870_1036x0_80_0_0_2d5226f155c6a63aa5491e3e366e2ec7.jpg
РИА Новости

Пермские власти разрешили менять условия госконтрактов из-за COVID-19

10:54 08.05.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВиды Перми
Виды Перми
© РИА Новости / Мария Ващук
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ПЕРМЬ, 8 мая - РИА Новости. Власти Пермского края разрешили менять цены и сроки госконтрактов, если подрядчик не может выполнить работы из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"Принято распоряжение, позволяющее вносить изменения в госконтракты в части цены и сроков их исполнения. Изменения возможны только в том в случае, если в этом существует объективная необходимость в связи распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Властями региона на основании предложений заказчиков сформирован перечень из 94 контрактов, по которым стало возможно изменение цены и срока исполнения. "Изменения коснулись контрактов на организацию обучающих мероприятий, спектаклей, оказание клининговых услуг, организацию питания, выполнение работ в сфере IT, ремонтных работ, поставки товаров. При необходимости перечень будет дополняться", - указывают власти.
В качестве основных причин изменений контрактов указываются невозможность поставки товаров, оказания услуг из-за приостановки работы организаций, а также запрет на проведение массовых мероприятий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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