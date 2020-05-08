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2020-05-08T10:54
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Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
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РИА Новости

Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор

10:54 08.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Олег Морозов, архивное фото
Сенатор Олег Морозов, архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Олег Морозов, архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заинтересован в диалоге с Россией, прорыв в отношениях с Москвой может стать для него козырем и во внутренней политике, заявил РИА Новости в пятницу сенатор Олег Морозов.
Ранее Трамп выразил готовность договариваться с РФ по вопросам контроля за вооружениями.
"Думаю, сам Трамп действительно ищет диалога с нами. У него трудная ситуация - быть больше русофобом, чем его оппоненты, он не может. И потакая им, он только ослабляет свои позиции", - сказал политик.
И наоборот, прорыв в отношениях с Россией может стать для него козырем в глазах простых американцев, которые интуитивно понимают всю опасность бесконечной конфронтации, добавил он.
"Будем надеяться, что этот сигнал имеет серьёзные основания", - заключил Морозов.
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РоссияДональд ТрампОлег МорозовСШАПолитика
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