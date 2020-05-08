На Сахалине поэтапный выход из режима самоизоляции начнут 12 мая

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности на Сахалине сохраняется до конца мая, но поэтапный выход из него стартует 12 мая, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко.
"В соответствии с указом президента Владимира Путина Сахалинская область начинает поэтапный выход из режима самоизоляции. 12 мая планируется открыть объекты торговли и сервиса с отдельным входом. Все продавцы должны быть в перчатках и масках, обязательна санитарная обработка помещений. Также на первом этапе разрешаются прогулки с детьми и тренировки на открытых спортивных площадках", - написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.
По информации губернатора, в семи районах с нулевой заболеваемостью коронавирусом – Холмском, Невельском, Макаровском, Смирныховском, Томаринском, Александровск-Сахалинском, Курильском – планируется возобновить очное обучение в 11 классах. В этих же муниципальных образованиях в прежнем режиме, возможно, начнут работать детские сады.
Несмотря на низкие темпы прироста заболеваний коронавирусом в регионе, власти сохраняют ограничительные меры, чтобы не допустить распространения опасной инфекции на Сахалине и Курилах. Жителям региона в возрасте 65+ по-прежнему нужно находиться дома – волонтёры доставляют людям из группы риска все необходимое.
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Прибывающие на остров люди сдают тесты на COVID-19 в аэропорту и на паромной переправе. Все пассажиры получают предписание об обязательной двухнедельной изоляции на дому или в специализированных обсерваторах. По данным оперштаба, в регионе официально подтверждено 35 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 20 человек выздоровели, 15 пациентов продолжают лечение в медучреждениях.
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