На Сахалине поэтапный выход из режима самоизоляции начнут 12 мая

Несмотря на низкие темпы прироста заболеваний коронавирусом в регионе, власти сохраняют ограничительные меры, чтобы не допустить распространения опасной инфекции на Сахалине и Курилах. Жителям региона в возрасте 65+ по-прежнему нужно находиться дома – волонтёры доставляют людям из группы риска все необходимое.

Прибывающие на остров люди сдают тесты на COVID-19 в аэропорту и на паромной переправе. Все пассажиры получают предписание об обязательной двухнедельной изоляции на дому или в специализированных обсерваторах. По данным оперштаба, в регионе официально подтверждено 35 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 20 человек выздоровели, 15 пациентов продолжают лечение в медучреждениях.