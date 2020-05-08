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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T10:52
https://ria.ru/20200508/1571143887.html
На Сахалине поэтапный выход из режима самоизоляции начнут 12 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/154763/24/1547632439_0:0:2670:1502_1036x0_80_0_0_ea1455b487089da8f23caffd2afade01.jpg
РИА Новости

На Сахалине поэтапный выход из режима самоизоляции начнут 12 мая

10:52 08.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВалерий Лимаренко
Валерий Лимаренко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Валерий Лимаренко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности на Сахалине сохраняется до конца мая, но поэтапный выход из него стартует 12 мая, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко.
"В соответствии с указом президента Владимира Путина Сахалинская область начинает поэтапный выход из режима самоизоляции. 12 мая планируется открыть объекты торговли и сервиса с отдельным входом. Все продавцы должны быть в перчатках и масках, обязательна санитарная обработка помещений. Также на первом этапе разрешаются прогулки с детьми и тренировки на открытых спортивных площадках", - написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.
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По информации губернатора, в семи районах с нулевой заболеваемостью коронавирусомХолмском, Невельском, Макаровском, Смирныховском, Томаринском, Александровск-Сахалинском, Курильском – планируется возобновить очное обучение в 11 классах. В этих же муниципальных образованиях в прежнем режиме, возможно, начнут работать детские сады.
Несмотря на низкие темпы прироста заболеваний коронавирусом в регионе, власти сохраняют ограничительные меры, чтобы не допустить распространения опасной инфекции на Сахалине и Курилах. Жителям региона в возрасте 65+ по-прежнему нужно находиться дома – волонтёры доставляют людям из группы риска все необходимое.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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