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2020-05-08T10:52
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Молдавская оппозиция хочет создать антиправительственный блок
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РИА Новости

Молдавская оппозиция хочет создать антиправительственный блок

10:52 08.05.2020
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© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 мая — РИА Новости. Парламентская фракция Pro Moldova призывает депутатов из других партий создать антиправительственный блок, чтобы свергнуть правительство, сообщил лидер фракции Андриан Канду.
"Мы, команда Pro Moldova, призываем парламентские группы и фракции из оппозиции, а также депутатов парламентского большинства, которых заботит будущее этой страны, присоединиться к созданию антиправительственного блока. Вместе мы сможем сместить антинародное правительство", - написал Канду на своей странице в Facebook.
По словам лидера фракции Pro Moldova, действующее правительство Иона Кику не справляется с урегулированием кризиса в системе здравоохранения, в том числе потому, что число случаев заражения коронавирусом в рядах врачей в Молдавии выше, чем в других странах региона. Также Канду отметил, что правительство принимает "неконституционные акты", подразумевая, в частности, кредитное соглашение с Россией, аннулированное Конституционным судом по инициативе оппозиции.
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"Констатируя, что правительство Кику перешло все красные линии, не умеет и не в состоянии обеспечить функционирование страны, это правительство должно немедленно уйти... Мы призываем к единению и созданию Союза солидарности вместо нынешнего парламентского большинства", — подчеркивает Канду.
Фракция Pro Moldova была создана из бывших членов Демократической партии, которые не захотели вступать в правящую коалицию с социалистами.
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