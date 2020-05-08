Молдавская оппозиция хочет создать антиправительственный блок

"Констатируя, что правительство Кику перешло все красные линии, не умеет и не в состоянии обеспечить функционирование страны, это правительство должно немедленно уйти... Мы призываем к единению и созданию Союза солидарности вместо нынешнего парламентского большинства", — подчеркивает Канду.