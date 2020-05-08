Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин в интервью телерадиокомпании "Мир" рассказал, что во время работы в КГБ в основном работал по линии нелегальной разведки.
"Конечно, мы должны всегда помнить, как вели себя наши предки — отцы, матери, дедушки и бабушки. И всегда руководствоваться тем, как они относились к Родине, Отечеству, особенно если оно в опасности", — сказал он.
Исходя из этого наследия, люди должны строить свое собственное поведение, подчеркнул президент. Он добавил, что от нас самих зависит, как бы мы повели себя в условиях войны.
"Но то, как мы повели бы себя в аналогичной ситуации, должно зависеть от нас", — продолжил он.
"Мое первое место работы — органы государственной безопасности после окончания высшего учебного заведения — Ленинградского государственного университета. Довольно быстро я попал на работу во внешнюю разведку, в основном работал по линии нелегальной разведки. Нас там воспитывали в духе исключительной преданности Отечеству. Но не дай бог нам попасть в то положение, в которое попали в 1941 году наши отцы и деды", — заявил Путин.