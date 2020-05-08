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2020-05-08T12:51
https://ria.ru/20200508/1571143644.html
Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности
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РИА Новости

Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности

10:47 08.05.2020 (обновлено: 12:51 08.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин в интервью телерадиокомпании "Мир" рассказал, что во время работы в КГБ в основном работал по линии нелегальной разведки.

"Конечно, мы должны всегда помнить, как вели себя наши предки — отцы, матери, дедушки и бабушки. И всегда руководствоваться тем, как они относились к Родине, Отечеству, особенно если оно в опасности", — сказал он.

Исходя из этого наследия, люди должны строить свое собственное поведение, подчеркнул президент. Он добавил, что от нас самих зависит, как бы мы повели себя в условиях войны.
"Но то, как мы повели бы себя в аналогичной ситуации, должно зависеть от нас", — продолжил он.
"Мое первое место работы — органы государственной безопасности после окончания высшего учебного заведения — Ленинградского государственного университета. Довольно быстро я попал на работу во внешнюю разведку, в основном работал по линии нелегальной разведки. Нас там воспитывали в духе исключительной преданности Отечеству. Но не дай бог нам попасть в то положение, в которое попали в 1941 году наши отцы и деды", — заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин
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Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Хотел, сьерничать, но боюсь посадят за свободу слова. Поэтому лучше помолюсь на его портрет яко на икону...
8 мая, 11:43
Алексей Алексеевич
81100110
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