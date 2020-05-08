Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Глава Глава Крыма Сергей Аксёнов на данный момент считает возможным проведение курортного сезона только за счет внутреннего туризма.

Ранее глава Крыма заявил, что предприятия курортной сферы в ближайшее время не смогут заработать и курортный сезон на полуострове вряд ли состоится.

"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в пятницу.

Он уточнил, что запуск транспортного сообщения между регионами Российской Федерации в ближайшее время в полном объеме невозможен, поэтому власти готовят программу для отдыха крымчан в здравницах полуострова.