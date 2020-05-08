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Туризм
2020-05-08T17:59
https://ria.ru/20200508/1571143383.html
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
https://cdn22.img.ria.ru/images/155784/73/1557847384_0:0:2892:1627_1036x0_80_0_0_165c9d198c5762597376a2c2f5e87c91.jpg
РИА Новости

Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

10:44 08.05.2020 (обновлено: 17:59 08.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксёнов на данный момент считает возможным проведение курортного сезона только за счет внутреннего туризма.
Ранее глава Крыма заявил, что предприятия курортной сферы в ближайшее время не смогут заработать и курортный сезон на полуострове вряд ли состоится.
"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в пятницу.
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Он уточнил, что запуск транспортного сообщения между регионами Российской Федерации в ближайшее время в полном объеме невозможен, поэтому власти готовят программу для отдыха крымчан в здравницах полуострова.
За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано девять новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили власти. На текущий период в республике зарегистрировано 177 случаев инфицирования.
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Обсудить 8
ТуризмСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
Популярные комментарии
Из за менее 200 заболевших гриппом, курортный сезон отменяется.. то есть огромная отрасль Крымской экономики просто накрылась медным тазом.. наверное крымчане радуются..
8 мая, 13:06
nnmariinskaya
1940010
Перенес отпуск на сентябрь. Надеюсь, к осени карантинные меры ослабят, а изолироваться можно и в палатке на пляже.
8 мая, 10:52
Ptr Ptr
700305
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