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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T10:44
https://ria.ru/20200508/1571143354.html
Число зараженных коронавирусом в Армении превысило три тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1036x0_80_0_0_867e0ff70e345dce7037515c3875b93d.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Армении превысило три тысячи

10:44 08.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 145 и достигло 3029, еще один человек скончался, сообщается в пятницу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В четверг власти республики сообщали о 2884 подтвержденных случаях коронавируса и 42 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 3029 случаев коронавируса. Излечились 1218 пациентов. Скончались 43 человека", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 1758 пациентов, проведено 29205 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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