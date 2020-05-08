Число зараженных коронавирусом в Армении превысило три тысячи

ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 145 и достигло 3029, еще один человек скончался, сообщается в пятницу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В четверг власти республики сообщали о 2884 подтвержденных случаях коронавируса и 42 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 3029 случаев коронавируса. Излечились 1218 пациентов. Скончались 43 человека", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 1758 пациентов, проведено 29205 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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