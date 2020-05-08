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2020-05-08T10:43
https://ria.ru/20200508/1571143312.html
РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открыть счета
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РИА Новости

РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открыть счета

10:43 08.05.2020
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Российские банки отказываются открывать клиентам счета без физического присутствия в отделении, несмотря на соответствующее разрешение Центробанка. Об этом сообщает РБК.
В колл-центрах десяти крупнейших кредитных организаций агентству объяснили, что открытие счета возможно только в отделении банка или при заказе карты на сайте. В этом случае идентификацию клиента будет проводить курьер, который привезет карту.
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В одном из банков сообщили, что открыть счет дистанционно можно при помощи биометрических данных, однако для этого их было необходимо сдать заранее в отделении организации.
В апреле Центробанк в связи с введением режима самоизоляции разрешил банкам до 1 июля открывать счета новым клиентам дистанционно. Речь идет только о счетах для осуществления социально значимых платежей: перечисления пенсий, стипендий, алиментов или платежей по ипотеке.
В обычных условиях открывать счета новым клиентам банка без физического присутствия запрещает закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Исключение — открытие счета с помощью Единой биометрической системы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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