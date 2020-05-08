РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открыть счета

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Российские банки отказываются открывать клиентам счета без физического присутствия в отделении, несмотря на соответствующее разрешение Российские банки отказываются открывать клиентам счета без физического присутствия в отделении, несмотря на соответствующее разрешение Центробанка . Об этом сообщает РБК

В колл-центрах десяти крупнейших кредитных организаций агентству объяснили, что открытие счета возможно только в отделении банка или при заказе карты на сайте. В этом случае идентификацию клиента будет проводить курьер, который привезет карту.

В одном из банков сообщили, что открыть счет дистанционно можно при помощи биометрических данных, однако для этого их было необходимо сдать заранее в отделении организации.

В апреле Центробанк в связи с введением режима самоизоляции разрешил банкам до 1 июля открывать счета новым клиентам дистанционно. Речь идет только о счетах для осуществления социально значимых платежей: перечисления пенсий, стипендий, алиментов или платежей по ипотеке.

В обычных условиях открывать счета новым клиентам банка без физического присутствия запрещает закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Исключение — открытие счета с помощью Единой биометрической системы.