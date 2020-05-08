Красноярские власти не намерены снимать режим самоизоляции после 11 мая

КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Власти не планируют сразу после майских праздников снимать режим самоизоляции на территории Красноярского края, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы региона.
"Снятие режима самоизоляции на территории Красноярского края после майских праздников не предполагается. Это обусловлено эпидемиологической обстановкой в регионе, рекомендациями Роспотребнадзора и медиков", - говорится в сообщении.
В настоящее время готовятся изменения в указ губернатора края "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края". Документ будет опубликован 10 мая. Планируется, что Александр Усс прокомментирует внесенные изменения в указ 12 мая.
В пресс-службе отмечают, что помимо продления срока ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории региона, в новой редакции указа будут предусмотрены дополнительные шаги по постепенному выходу из режима самоизоляции на основании рекомендаций специалистов.
В конце апреля глава региона Александр Усс подписал указ об отмене режима самоизоляции в ряде поселений 14 районов и муниципальных округов края.
По данным регионального Роспотребнадзора, на 7 мая в Красноярском крае зарегистрировано 933 лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19 на 42 территориях края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.