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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T10:40
https://ria.ru/20200508/1571143141.html
Красноярские власти не намерены снимать режим самоизоляции после 11 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570143311_0:0:3156:1775_1036x0_80_0_0_2fb3131116889cf0d22c29b602e672d9.jpg
РИА Новости

Красноярские власти не намерены снимать режим самоизоляции после 11 мая

10:40 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДезинфекция железнодорожного вокзала в Красноярске
Дезинфекция железнодорожного вокзала в Красноярске
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Дезинфекция железнодорожного вокзала в Красноярске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Власти не планируют сразу после майских праздников снимать режим самоизоляции на территории Красноярского края, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы региона.
"Снятие режима самоизоляции на территории Красноярского края после майских праздников не предполагается. Это обусловлено эпидемиологической обстановкой в регионе, рекомендациями Роспотребнадзора и медиков", - говорится в сообщении.
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В настоящее время готовятся изменения в указ губернатора края "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края". Документ будет опубликован 10 мая. Планируется, что Александр Усс прокомментирует внесенные изменения в указ 12 мая.
В пресс-службе отмечают, что помимо продления срока ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории региона, в новой редакции указа будут предусмотрены дополнительные шаги по постепенному выходу из режима самоизоляции на основании рекомендаций специалистов.
В конце апреля глава региона Александр Усс подписал указ об отмене режима самоизоляции в ряде поселений 14 районов и муниципальных округов края.
По данным регионального Роспотребнадзора, на 7 мая в Красноярском крае зарегистрировано 933 лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19 на 42 территориях края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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