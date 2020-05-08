Красноярские власти не намерены снимать режим самоизоляции после 11 мая

В Красноярском крае число умерших с коронавирусом выросло до 12

В Красноярском крае число умерших с коронавирусом выросло до 12

В пресс-службе отмечают, что помимо продления срока ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории региона, в новой редакции указа будут предусмотрены дополнительные шаги по постепенному выходу из режима самоизоляции на основании рекомендаций специалистов.