"Цветочное" суперлуние — последнее в этом году

"Цветочная" Луна взошла в ночь с шестого на седьмое мая.
"Цветочными" майские суперлуния называют потому, что на этот месяц приходится пик цветения.
"Цветочными" майские суперлуния называют потому, что на этот месяц приходится пик цветения.
Фотографы наблюдают за Луной в Лондоне.
Полная Луна будет ярко сиять в небе несколько дней.
Нынешнее суперлуние стало последним в 2020 году.
Всего их было четыре: девятого февраля, девятого марта, восьмого апреля и сейчас.
Всего их было четыре: девятого февраля, девятого марта, восьмого апреля и сейчас.
Явление это не такое уж редкое, но всегда завораживающе красивое.
Полная Луна над МГУ.
Суперлуния происходят, когда спутник подходит к Земле максимально близко.
В этот момент Луна выглядит ярче и крупнее, чем в другие дни.
Цветочная Луна над мечетью Чамлыджа в Стамбуле.
Суперлуние в Токио.