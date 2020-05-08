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2020-05-08T13:45
https://ria.ru/20200508/1571143091.html
"Цветочное" суперлуние — последнее в этом году
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РИА Новости

"Цветочное" суперлуние — последнее в этом году

13:45 08.05.2020
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Жители Земли в эти дни могут наблюдать майское суперлуние, которое еще называют "цветочным". Захватывающее астрономическое явление — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2020 / Oli Scarff

"Цветочная" Луна взошла в ночь с шестого на седьмое мая.

Суперлуние над замком Моу Коп в Англии
1 из 12

"Цветочная" Луна взошла в ночь с шестого на седьмое мая.

© AFP 2020 / Oli Scarff
© REUTERS / Paul Childs

"Цветочными" майские суперлуния называют потому, что на этот месяц приходится пик цветения.

Цветочная Луна над ветряной мельнице Честертона, Англия
2 из 12

"Цветочными" майские суперлуния называют потому, что на этот месяц приходится пик цветения.

© REUTERS / Paul Childs
© REUTERS / Hannah McKay

Фотографы наблюдают за Луной в Лондоне.

Фотографы наблюдают за цветочной Луной над Примроуз-Хилл, Лондон
3 из 12

Фотографы наблюдают за Луной в Лондоне.

© REUTERS / Hannah McKay
© REUTERS / Toby Melville

Полная Луна будет ярко сиять в небе несколько дней.

Люди наблюдают за цветочной Луной на холме Святого Михаила в Англии
4 из 12

Полная Луна будет ярко сиять в небе несколько дней.

© REUTERS / Toby Melville
© REUTERS / Simon Dawson

Нынешнее суперлуние стало последним в 2020 году.

Цветочная Луна рядом с Тауэрским мостом в Лондоне, Великобритания
5 из 12

Нынешнее суперлуние стало последним в 2020 году.

© REUTERS / Simon Dawson
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

Всего их было четыре: девятого февраля, девятого марта, восьмого апреля и сейчас.

Полная Луна, также известная как суперлуние или цветочная Луна в Каире, Египет
6 из 12

Всего их было четыре: девятого февраля, девятого марта, восьмого апреля и сейчас.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
© REUTERS / Shamil Zhumatov

Явление это не такое уж редкое, но всегда завораживающе красивое.

Суперлуние в Москве. 7 мая 2020
7 из 12

Явление это не такое уж редкое, но всегда завораживающе красивое.

© REUTERS / Shamil Zhumatov
© REUTERS / Shamil Zhumatov

Полная Луна над МГУ.

Суперлуние над МГУ в Москве. 7 мая 2020
8 из 12

Полная Луна над МГУ.

© REUTERS / Shamil Zhumatov
© REUTERS / Mike Blake

Суперлуния происходят, когда спутник подходит к Земле максимально близко.

Цветочная Луна в Карлсбаде, штат Калифорния, США
9 из 12

Суперлуния происходят, когда спутник подходит к Земле максимально близко.

© REUTERS / Mike Blake
© REUTERS / Brendan McDermid

В этот момент Луна выглядит ярче и крупнее, чем в другие дни.

Цветочная Луна над Статуей Свободы в штате Нью-Джерси, США. 7 мая 2020 года
10 из 12

В этот момент Луна выглядит ярче и крупнее, чем в другие дни.

© REUTERS / Brendan McDermid
© REUTERS / Umit Bektas

Цветочная Луна над мечетью Чамлыджа в Стамбуле.

Цветочная Луна над мечетью Чамлыджа в Стамбуле, Турция
11 из 12

Цветочная Луна над мечетью Чамлыджа в Стамбуле.

© REUTERS / Umit Bektas
© REUTERS / Issei Kato

Суперлуние в Токио.

Суперлуние в Токио, Япония. 7 мая 2020 года
12 из 12

Суперлуние в Токио.

© REUTERS / Issei Kato
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СуперлуниеМоскваЛондонСтамбулТокиоФото
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