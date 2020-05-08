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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T10:34
https://ria.ru/20200508/1571142568.html
В России за сутки умерли 98 человек с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571081786_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9c2f27d935096857fd89efaeba4c998a.jpg
РИА Новости

В России за сутки умерли 98 человек с COVID-19

10:34 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Девяносто восемь человек с коронавирусом умерли в России за сутки, общее число возросло до 1723, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки умерли 98 человек... Умерло за весь период 1723 человека", - говорится в сообщении.
За сутки 51 человек умер в Москве, 19 - в Подмосковье, пять - в Брянской области, по четыре - в Санкт-Петербурге и Ростовской области, по два - в Курской и Омской областях, а также Мордовии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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