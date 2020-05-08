В России за сутки умерли 98 человек с COVID-19

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Девяносто восемь человек с коронавирусом умерли в России за сутки, общее число возросло до 1723, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки умерли 98 человек... Умерло за весь период 1723 человека", - говорится в сообщении.

За сутки 51 человек умер в Москве, 19 - в Подмосковье, пять - в Брянской области, по четыре - в Санкт-Петербурге и Ростовской области, по два - в Курской и Омской областях, а также Мордовии.