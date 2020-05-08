Китай успешно завершил испытания прототипа нового космического корабля

"8 мая в 13.49 по пекинскому времени (8.49 мск) спускаемый аппарат экспериментального пилотируемого космического корабля нового поколения успешно приземлился на посадочной площадке "Дунфэн" (расположена в автономном районе Внутренняя Монголия)", - говорится в сообщении.