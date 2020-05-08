Китай успешно завершил испытания прототипа нового космического корабля

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Спускаемый аппарат китайского экспериментального пилотируемого космического корабля в пятницу совершил успешную посадку во Внутренней Монголии на севере КНР, как это и было запланировано, испытания корабля признаны успешными, говорится в сообщении Китайской корпорация космической науки и техники (CASC).
"8 мая в 13.49 по пекинскому времени (8.49 мск) спускаемый аппарат экспериментального пилотируемого космического корабля нового поколения успешно приземлился на посадочной площадке "Дунфэн" (расположена в автономном районе Внутренняя Монголия)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что "испытания нового экспериментального космического корабля признаны полностью успешными".
Китай во вторник успешно осуществил первый пуск своей новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B". Пуск состоялся в 18.00 по местному времени (13.00 мск) со стартового комплекса LC-101 космодрома Вэньчан на острове Хайнань. На борту ракеты находились прототип пилотируемого космического корабля и надувной аппарат для возвращения грузов с орбиты. После 488 секунд полета полезная нагрузка отделилась от ракеты и вышла на заданную орбиту, первая миссия новейшей ракеты-носителя была признана успешной.
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