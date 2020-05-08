Единство религиозных общин во время ВОВ обсудят на онлайн-конференции

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Духовное управление мусульман России накануне Дня Победы проведет онлайн-конференцию "Единение народов и религиозных общин во имя защиты Отечества и его свободы", сообщили в управлении.

"На полях сражений свой гражданский долг исполнили религиозные деятели, представители национальной интеллигенции, множество талантливых ученых-востоковедов", - говорится в сообщении.

Кроме ветеранов Великой Отечественной войны, на конференцию приглашены представители религиозных объединений: Духовного управления мусульман России, Русской православной церкви, Федерации еврейских общин России, Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников). Также среди участников - представители органов законодательной и исполнительной власти, ученые, лидеры поисковых движений, патриотических организаций и студенты.

Участники попытаются дать "религиозную интерпретацию чувств гражданственности и патриотизма", а также рассказать о верующих, которые защищали Родину, отмечают организаторы.