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Религия и мировоззрение
2020-05-08T10:29
https://ria.ru/20200508/1571142001.html
Единство религиозных общин во время ВОВ обсудят на онлайн-конференции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570809243_0:43:3072:1771_1036x0_80_0_0_2f0b7fe4f1fe9eb3825b3ea9eb68692f.jpg
РИА Новости

Единство религиозных общин во время ВОВ обсудят на онлайн-конференции

10:29 08.05.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМечеть "Нур Астана" в Нур-Султане
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Духовное управление мусульман России накануне Дня Победы проведет онлайн-конференцию "Единение народов и религиозных общин во имя защиты Отечества и его свободы", сообщили в управлении.
"На полях сражений свой гражданский долг исполнили религиозные деятели, представители национальной интеллигенции, множество талантливых ученых-востоковедов", - говорится в сообщении.
Кроме ветеранов Великой Отечественной войны, на конференцию приглашены представители религиозных объединений: Духовного управления мусульман России, Русской православной церкви, Федерации еврейских общин России, Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников). Также среди участников - представители органов законодательной и исполнительной власти, ученые, лидеры поисковых движений, патриотических организаций и студенты.
Участники попытаются дать "религиозную интерпретацию чувств гражданственности и патриотизма", а также рассказать о верующих, которые защищали Родину, отмечают организаторы.
Конференция пройдет онлайн на платформе Zoom в 14.00 мск. Чтобы принять участие, нужно пройти по ссылке на сайте ДУМ РФ.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
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