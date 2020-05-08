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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T10:29
https://ria.ru/20200508/1571141966.html
В Варшаве задержали десятки человек после протеста предпринимателей
https://cdn21.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_0:103:2000:1228_1036x0_80_0_0_4394b0fc43a0a29b1816d4a8497ca3bd.jpg
РИА Новости

В Варшаве задержали десятки человек после протеста предпринимателей

10:29 08.05.2020
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© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы
© Depositphotos / bloodua
ВАРШАВА, 8 мая - РИА Новости. Десятки человек задержали польские полицейские после протеста предпринимателей в Варшаве, сообщил журналистам представитель польской полиции Сильвестр Марчак.
В четверг предприниматели из разных регионов Польши приехали в Варшаву, чтобы потребовать более эффективной помощи от государства во время пандемии коронавируса. Сначала они пытались заблокировать движение автомобилей в центре столицы, а потом расположились перед канцелярией премьер-министра, с намерением остаться там до утра.
"Было нарушено множество запретов, введенных с целью ограничения распространения коронавируса", - сказал Марчак.
"Сотрудники полиции превентивно задержали 37 человек, которые были доставлены в подразделения полиции на территории столичного гарнизона, где будут составлены протоколы, необходимые для направления документов в суд", - уточнил он, добавив, что всего в суд будут направлены документы в отношении 129 участников протеста.
Кроме того, несколько водителей будут наказаны за нарушение правил дорожного движения.
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По данным минздрава Польши, общее количество выявленных носителей коронавируса в стране превысило 15 тысяч, более 700 из них скончались.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПольшаВаршаваВ мире
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