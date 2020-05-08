В Варшаве задержали десятки человек после протеста предпринимателей

ВАРШАВА, 8 мая - РИА Новости. Десятки человек задержали польские полицейские после протеста предпринимателей в Десятки человек задержали польские полицейские после протеста предпринимателей в Варшаве , сообщил журналистам представитель польской полиции Сильвестр Марчак.

В четверг предприниматели из разных регионов Польши приехали в Варшаву, чтобы потребовать более эффективной помощи от государства во время пандемии коронавируса. Сначала они пытались заблокировать движение автомобилей в центре столицы, а потом расположились перед канцелярией премьер-министра, с намерением остаться там до утра.

"Было нарушено множество запретов, введенных с целью ограничения распространения коронавируса", - сказал Марчак.

"Сотрудники полиции превентивно задержали 37 человек, которые были доставлены в подразделения полиции на территории столичного гарнизона, где будут составлены протоколы, необходимые для направления документов в суд", - уточнил он, добавив, что всего в суд будут направлены документы в отношении 129 участников протеста.

Кроме того, несколько водителей будут наказаны за нарушение правил дорожного движения.

По данным минздрава Польши , общее количество выявленных носителей коронавируса в стране превысило 15 тысяч, более 700 из них скончались.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.