Рейтинг лидера Южной Кореи достиг рекордных значений на фоне COVID-19

СЕУЛ, 8 мая – РИА Новости. Рейтинг одобрения президента Рейтинг одобрения президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за первую неделю мая показал рекордные 71% впервые с июля 2018 года, следует из данных исследовательского агентства Gallup Korea.

Рейтинг за первую неделю мая составил в среднем 71%, негативно оценивают деятельность президента 21%. Самый высокий уровень поддержки среди возрастной группы 40-50 лет – 85%. Последний раз рейтинг в 71% наблюдался в первую неделю июля 2018 года, то есть один год и 10 месяцев назад. Этот результат также является рекордным среди показателей на третий год у власти у всех предыдущих президентов страны.

В 2019 году рейтинг президента колебался в пределах 40-50% и начал расти в 2020 году после появления положительных результатов борьбы правительства с эпидемией коронавируса. На повышение рейтинга также могла повлиять победа демократической партии на выборах в парламент.

Популярность Муна выросла на семь процентных пунктов по сравнению с прошлой неделей. При этом по регионам самая высокая поддержка зарегистрирована в Кванчжу, провинции Чолла-Пукто (92%), а самая низкая – в бывшем эпицентре эпидемии в стране городе Тэгу и провинции Кенсан-Пукто (53%).

Несмотря на это главной причиной положительной оценки деятельности президента называется эффективная борьба с COVID-2019 (53%), а основным поводом для негативной оценки стало недостаточное решение экономических проблем и проблем жизни граждан (22%).

Рейтинг правящей Демократической партии составляет 46%, рейтинг крупнейшей консервативной Объединенной партии будущего составил 17%. На парламентских выборах в Южной Корее 15 апреля альянс демократов получил абсолютное большинство с 180 мандатами и сейчас располагает 177 мандатами после ухода из партии нескольких депутатов.

Исследование проводилось методом телефонного интервью с 6 по 7 мая среди 1004 человек по всей стране в возрасте 18 лет и старше. Допустимая погрешность составляет плюс-минус 3,1 процентных пункта (доверительный интервал 95%).