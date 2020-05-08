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2020-05-08T10:33
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Грузия не будет разрывать дипотношения с Украиной из-за Саакашвили
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РИА Новости

Грузия не будет разрывать дипотношения с Украиной из-за Саакашвили

10:27 08.05.2020 (обновлено: 10:33 08.05.2020)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 мая – РИА Новости. Грузия не намерена разрывать дипломатические отношения с Украиной, несмотря на назначение разыскиваемого на родине бывшего президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины, заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани.
Указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили был опубликован в четверг.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани
Вчера, 10:28
Раздражитель. Грузия отозвала посла из Киева после назначения Саакашвили
"Несмотря на это решение, безусловно, мы не рассматриваем следующим шагом разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства, так как это не соответствует дружбе, совместным стремлениям и целям двух стран", - заявил Залкалиани, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Ранее в пятницу Залкалиани сообщил, что Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения Саакашвили.
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