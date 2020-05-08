Грузия не будет разрывать дипотношения с Украиной из-за Саакашвили

"Несмотря на это решение, безусловно, мы не рассматриваем следующим шагом разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства, так как это не соответствует дружбе, совместным стремлениям и целям двух стран", - заявил Залкалиани, его слова приводит пресс-служба ведомства.