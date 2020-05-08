В парламенте Армении произошла массовая драка

ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Депутаты парламента Армении устроили массовую драку в присутствии членов правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Потасовка началась после того, как глава оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал провластных коллег не оскорблять в выступлениях оппонентов.
При этом Марукян вступил в перепалку с депутатом от правящей партии "Мой шаг" Сасуном Микаеляном, а она переросла в рукопашную. К драке, продлившейся несколько минут, присоединились другие законодатели.
Сейчас на заседании объявлен перерыв.
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