В парламенте Армении произошла массовая драка

Потасовка началась после того, как глава оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал провластных коллег не оскорблять в выступлениях оппонентов.

При этом Марукян вступил в перепалку с депутатом от правящей партии "Мой шаг" Сасуном Микаеляном, а она переросла в рукопашную. К драке, продлившейся несколько минут, присоединились другие законодатели.