Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 623

"Подтвержденных случаев инфицирования – 623, среди них выздоровели - 288, смертельных случаев - девять, в режиме карантина находятся 4702 человека, под наблюдением - 459, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - отмечается на сайте.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.