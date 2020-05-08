Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 623

ТБИЛИСИ, 8 мая – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 623, выздоровели 288 человек, сообщили на сайте по мониторингу заболевания.
В четверг сообщалось о 615 инфицированных и 275 выздоровевших.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 623, среди них выздоровели - 288, смертельных случаев - девять, в режиме карантина находятся 4702 человека, под наблюдением - 459, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - отмечается на сайте.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.