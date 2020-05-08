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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T10:22
https://ria.ru/20200508/1571141429.html
Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 623
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569366336_0:161:3067:1886_1036x0_80_0_0_8871e4ef8405dfdffb3150be861fe597.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 623

10:22 08.05.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
ТБИЛИСИ, 8 мая – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 623, выздоровели 288 человек, сообщили на сайте по мониторингу заболевания.
В четверг сообщалось о 615 инфицированных и 275 выздоровевших.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 623, среди них выздоровели - 288, смертельных случаев - девять, в режиме карантина находятся 4702 человека, под наблюдением - 459, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - отмечается на сайте.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрузияВ мире
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