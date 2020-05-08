В больнице имени Филатова в Москве лечатся 918 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 900 пациентов коронавирусом лечатся в больнице имени Филатова в Москве, сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 08.05.20. Всего на лечении: 1333. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1269. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 918. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 36. В ОРИТ: 150. На ИВЛ: 64", - написал Вечорко в Facebook.
По его словам, за прошедшие сутки в больницу поступило 198 пациентов, выбыло 196.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.