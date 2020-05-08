РСТ предлагает временно отменить фингарантии туроператоров

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев написал письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, где предложил отменить финансовые гарантии до возобновления выездного туризма, сообщили РИА Новости в организации.

В четверг, 7 мая, на заседании правительства был рассмотрен законопроект, в котором определен порядок возмещения затрат туристов на туры, не состоявшиеся из-за введения ограничений на поездки в связи с эпидемией.

"РСТ неоднократно обращался в различные органы власти с просьбой узаконить возможность переноса и замены туров в условиях запрета на поездки, и это предложение учтено в законопроекте. Вместе с тем, в нем есть положения, которые будут препятствовать его реализации. Поскольку они могут быть исправлены на стадии доработки проекта в Госдуме, эксперты подготовили изменения и дополнения к документу", — прокомментировали ситуацию в союзе.

Одно из таких положений – требование к туроператорам застраховать свою ответственность по договору о реализации турпродукта на срок, который на 45 дней превышает период отложенных обязательств перед клиентом по несостоявшейся поездке. Для подавляющего большинства участников рынка это невыполнимо, так как из-за высоких предпринимательских рисков в условиях кризиса страховые компании отказываются заключать соответствующие договоры даже на предусмотренный законодательством один год, не говоря уже о каких-либо дополнительных сроках.

В результате из Единого федерального реестра туроператоров могут быть исключены даже компании с большим опытом работы и безупречной репутацией. Они лишатся возможности продолжать свой бизнес из-за невыполнимых требований, предъявленных государством.