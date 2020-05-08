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Туризм
2020-05-08T11:59
https://ria.ru/20200508/1571141291.html
РСТ предлагает временно отменить фингарантии туроператоров
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РИА Новости

РСТ предлагает временно отменить фингарантии туроператоров

11:59 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкТуристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Туристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
© РИА Новости / Сергей Русанов
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев написал письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, где предложил отменить финансовые гарантии до возобновления выездного туризма, сообщили РИА Новости в организации.
В четверг, 7 мая, на заседании правительства был рассмотрен законопроект, в котором определен порядок возмещения затрат туристов на туры, не состоявшиеся из-за введения ограничений на поездки в связи с эпидемией.
"РСТ неоднократно обращался в различные органы власти с просьбой узаконить возможность переноса и замены туров в условиях запрета на поездки, и это предложение учтено в законопроекте. Вместе с тем, в нем есть положения, которые будут препятствовать его реализации. Поскольку они могут быть исправлены на стадии доработки проекта в Госдуме, эксперты подготовили изменения и дополнения к документу", — прокомментировали ситуацию в союзе.
Одно из таких положений – требование к туроператорам застраховать свою ответственность по договору о реализации турпродукта на срок, который на 45 дней превышает период отложенных обязательств перед клиентом по несостоявшейся поездке. Для подавляющего большинства участников рынка это невыполнимо, так как из-за высоких предпринимательских рисков в условиях кризиса страховые компании отказываются заключать соответствующие договоры даже на предусмотренный законодательством один год, не говоря уже о каких-либо дополнительных сроках.
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В результате из Единого федерального реестра туроператоров могут быть исключены даже компании с большим опытом работы и безупречной репутацией. Они лишатся возможности продолжать свой бизнес из-за невыполнимых требований, предъявленных государством.
"Мы предлагаем ввести мораторий на исключение из реестра туроператоров без финансового обеспечения ответственности по договору в виде страхования или банковской гарантии до возобновления выездного туризма. Иначе получится, что туроператорам надо искать банкиров и страховщиков, чтобы заплатить им большие деньги, которых сейчас нет, за право продавать туры за рубеж, которые сейчас никто не покупает", — объяснили в организации.
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ТуризмРоссияТуризмМаксим РешетниковНовости - ТуризмРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
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