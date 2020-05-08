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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:13
https://ria.ru/20200508/1571141179.html
В Белово коронавирусом заразились четыре врача
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_c754f501dda9186c488bb4c4393fba5c.jpg
РИА Новости

В Белово коронавирусом заразились четыре врача

10:19 08.05.2020 (обновлено: 11:13 08.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 8 мая - РИА Новости. Врачи взрослой поликлиники в городе Белово Кемеровской области заразились коронавирусной инфекцией, сообщил в обращении к жителям глава города Алексей Курносов.
Ранее сообщалось, что врач-офтальмолог из города заразился коронавирусной инфекцией, на карантин были отправлены все контактные лица первого круга, в общественном транспорте введен масочный режим.
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"В нашем городе выявлены еще несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 подтвердился у докторов взрослой поликлиники Нового городка. Круг общения каждого врача – сотни пациентов. Это жители Нового городка, Чертинского, 8 марта, Бабанаково (районы города – ред.)", – заявил глава города в обращении.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что коронавирусом оказались заражены четыре врача. Как уточнили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора, за последние сутки заражение выявилось еще у трех врачей в городе Белово, вдобавок к зараженному офтальмологу.
Курносов добавил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ограниченное количество врачей оказывают только экстренную медицинскую помощь на базе поликлиники №2. Глава города подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо усилить меры безопасности.
"Проезд в общественном транспорте – только в масках и перчатках. Кондукторы не будут пускать в автобусы без средств индивидуальной защиты … Все передвижение (по городу – ред.) только в масках и перчатках с соблюдением социальной дистанции", – заявил Курносов.
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Также глава города обратился к работодателям с просьбой максимально перевести сотрудников на удаленный режим работы. Курносов подчеркнул, что все случаи заражения коронавирусной инфекцией в Белово произошли после контактов с жителями Новокузнецка и Краснобродского.
По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 214 случаев заболевания коронавирусом, 51 человек уже выздоровел и выписан из больниц, пять пациентов скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7357 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоБеловоНовокузнецк
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