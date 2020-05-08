В Белово коронавирусом заразились четыре врача

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

КЕМЕРОВО, 8 мая - РИА Новости. Врачи взрослой поликлиники в городе Белово Кемеровской области заразились Врачи взрослой поликлиники в городе Белово Кемеровской области заразились коронавирусной инфекцией , сообщил в обращении к жителям глава города Алексей Курносов.

Ранее сообщалось, что врач-офтальмолог из города заразился коронавирусной инфекцией, на карантин были отправлены все контактные лица первого круга, в общественном транспорте введен масочный режим.

"В нашем городе выявлены еще несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 подтвердился у докторов взрослой поликлиники Нового городка. Круг общения каждого врача – сотни пациентов. Это жители Нового городка, Чертинского, 8 марта, Бабанаково (районы города – ред.)", – заявил глава города в обращении.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что коронавирусом оказались заражены четыре врача. Как уточнили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора , за последние сутки заражение выявилось еще у трех врачей в городе Белово , вдобавок к зараженному офтальмологу.

Курносов добавил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ограниченное количество врачей оказывают только экстренную медицинскую помощь на базе поликлиники №2. Глава города подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо усилить меры безопасности.

"Проезд в общественном транспорте – только в масках и перчатках. Кондукторы не будут пускать в автобусы без средств индивидуальной защиты … Все передвижение (по городу – ред.) только в масках и перчатках с соблюдением социальной дистанции", – заявил Курносов.

Также глава города обратился к работодателям с просьбой максимально перевести сотрудников на удаленный режим работы. Курносов подчеркнул, что все случаи заражения коронавирусной инфекцией в Белово произошли после контактов с жителями Новокузнецка и Краснобродского.

По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 214 случаев заболевания коронавирусом, 51 человек уже выздоровел и выписан из больниц, пять пациентов скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7357 человек.