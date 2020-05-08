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2020-05-08T10:19
https://ria.ru/20200508/1571141131.html
Депутат оценил слова Трампа о сотрудничестве с Россией
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РИА Новости

Депутат оценил слова Трампа о сотрудничестве с Россией

10:18 08.05.2020 (обновлено: 10:19 08.05.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. За словами президента США Дональда Трампа о сотрудничестве должны последовать реальные действия, Россия всегда выступает за диалог, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США и РФ стремятся к соглашению о контроле над вооружениями. Он также сообщил, что в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о подходящем сейчас времени для сотрудничества между двумя странами.
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"За словами президента США должны последовать действия. Очень часто у них были яркие заявления, но никаких действий, направленных на снижение градуса напряженности, не было. Поэтому за этими словами, лозунгами - а мы понимаем, что США находятся в преддверии президентских выборов - должны последовать такие же яркие, практические действия", - сказал Красов.
"Позиция Российской Федерации неизменная. Россия всегда выступает за диалог, потому что мы понимаем, что в мире сейчас очень много оружия, которое должно попасть под действие тех или иных договоров. Россия всегда выполняла взятые на себя обязательства и договоренности", - добавил он, отметив, что РФ не выходила из ДРСМД и не ставила под сомнение договор СНВ-3.
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РоссияАндрей КрасовГосдума РФСШАВ мире
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