Депутат оценил слова Трампа о сотрудничестве с Россией

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США и РФ стремятся к соглашению о контроле над вооружениями. Он также сообщил, что в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о подходящем сейчас времени для сотрудничества между двумя странами.

"За словами президента США должны последовать действия. Очень часто у них были яркие заявления, но никаких действий, направленных на снижение градуса напряженности, не было. Поэтому за этими словами, лозунгами - а мы понимаем, что США находятся в преддверии президентских выборов - должны последовать такие же яркие, практические действия", - сказал Красов.