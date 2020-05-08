В Саратовской области выявили 74 новых случаев заражения коронавирусом

"На 9.00 (8.00 мск) 8 мая в регионе число подтвержденных случаев заболевания выросло на 74… Среди заболевших 29 контактных лиц, 34 человека с внебольничной пневмонией, 11 прибывших из Москвы с признаками ОРВИ. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - 10 человек, 15-29 лет - семь, 30-39 лет - девять, 40-49 лет - 17, 50-59 лет - 11, 60 и старше - 20", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.