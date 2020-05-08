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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T10:18
https://ria.ru/20200508/1571141096.html
В Саратовской области выявили 74 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571080848_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_79eb458ccc5fc9959e81c94f3e37124f.jpg
РИА Новости

В Саратовской области выявили 74 новых случаев заражения коронавирусом

10:18 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Илья Питалев
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САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки выросло на 74, всего - 950 человек, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
К 7 мая в области 16 пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 157 человек.
"На 9.00 (8.00 мск) 8 мая в регионе число подтвержденных случаев заболевания выросло на 74… Среди заболевших 29 контактных лиц, 34 человека с внебольничной пневмонией, 11 прибывших из Москвы с признаками ОРВИ. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - 10 человек, 15-29 лет - семь, 30-39 лет - девять, 40-49 лет - 17, 50-59 лет - 11, 60 и старше - 20", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Из новых случаев коронавируса 22 зарегистрировали в Саратове, девять - в Ершовском, шесть - в Балаковском, по пять - в Аткарском и Татищевском, четыре - в Пугачевском, по три - в Ртищевском, Новоузенском, Новобурасском и Саратовском, по два - в Советском, Петровском, Озинском и Турковском, по одному - в Вольском, Краснокутском и Лысогорском районах области.
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В оперштабе отметили, что из 950 пациентов с COVID-19 выздоровели 196, из них 39 - за последние сутки.
Власти региона до 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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