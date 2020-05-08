Курс доллара упал ниже 74 рублей

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Рубль умеренно повышается второй день подряд к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:08 мск пятницы снижался на 18 копеек, до 73,92 рубля, европейской — на 15 копеек, до 80,11 рубля. Июльский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 2,9% — до 30,31 доллара за баррель.
Цены на сырье растут на новостях об ослаблении карантинных мер по всему миру. Инвесторы с оптимизмом воспринимают информацию о том, что все больше стран начали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса: это дает надежду, что спрос на топливо постепенно восстановится после провала.
При этом аналитики напоминают, что запасы нефти в хранилищах продолжат накапливаться еще некоторое время.