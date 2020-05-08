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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-08T11:03
https://ria.ru/20200508/1571141029.html
Курс доллара упал ниже 74 рублей
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568338708_0:38:3072:1766_1036x0_80_0_0_943b71ac9a0f54182d5ff39c6d5faa47.jpg
РИА Новости

Курс доллара упал ниже 74 рублей

10:17 08.05.2020 (обновлено: 11:03 08.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗнаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Рубль умеренно повышается второй день подряд к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:08 мск пятницы снижался на 18 копеек, до 73,92 рубля, европейской — на 15 копеек, до 80,11 рубля. Июльский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 2,9% — до 30,31 доллара за баррель.
Цены на сырье растут на новостях об ослаблении карантинных мер по всему миру. Инвесторы с оптимизмом воспринимают информацию о том, что все больше стран начали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса: это дает надежду, что спрос на топливо постепенно восстановится после провала.
При этом аналитики напоминают, что запасы нефти в хранилищах продолжат накапливаться еще некоторое время.
Добыча нефти в Техасе, США
Вчера, 08:58
Нефть растет в цене на фоне ослабления карантинных мер
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияМосковская биржаЭкономика
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