Курс доллара упал ниже 74 рублей

Цены на сырье растут на новостях об ослаблении карантинных мер по всему миру. Инвесторы с оптимизмом воспринимают информацию о том, что все больше стран начали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса: это дает надежду, что спрос на топливо постепенно восстановится после провала.