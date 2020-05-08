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2020-05-08T10:36
https://ria.ru/20200508/1571140990.html
В первой части Digital Brand Day выступили более 50 экспертов
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РИА Новости

В первой части Digital Brand Day выступили более 50 экспертов

10:22 08.05.2020 (обновлено: 10:36 08.05.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой AdIndexDigital Brand Day 2020
Digital Brand Day 2020
© Фото : предоставлено пресс-службой AdIndex
МОСКВА, 8 мая – Пресс-служба AdIndex. В формате "fully digital experience" 27 апреля прошла первая часть бизнес-конференции Digital Brand Day, посвященная актуальным темам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций.
На конференции выступили более 50 экспертов из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как Сбербанк, PepsiCo, Unilever, "Пятерочка", "Билайн", "Яндекс.Такси", Lamoda, Heineken, RB, Henkel, Mondelēz, "Мултон", McDonald's, "ВКонтакте", Coca-Cola, Amway, Philips, Volvo, "Газпромбанк", "ИНГРАД", TOUS, L'Occitane, "Ниармедик", S8 Capital, Hyper Audience, Kantar TNS, DAN, GPMD, Publicis Groupe, Russ Outdoor, GroupM, ivi и многих других.
Эксперты представили актуальные кейсы зимы-весны 2020 года, а также обсудили дальнейшее развитие отрасли в текущих условиях самоизоляции и карантина. Невзирая на вынужденную бурную цифровизацию, digital все еще необходимо доказывать маркетологам и рекламному сообществу свой потенциал: спикеры затронули темы нехватки объективной картины в вопросах работы алгоритмов рекламных технологий, brand safety, креатива, анализа эффективности и ROI.
Презентации участников "Digital Brand Day 2020", видеоинтервью и другие материалы с конференции уже опубликованы на официальном сайте мероприятия и в спецпроекте на портале AdIndex.ru. Полная запись трансляции "Digital Brand Day 2020. The Energy of Creation" доступна на странице AdIndex в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и YouTube.
23 июня пройдет вторая часть Digital Brand Day 2020 — The Energy of Action. Первый анализ и экспертная оценка текущей рыночной ситуации, мнения экспертов отрасли о том, как они оценивают ситуацию и степень ее потенциального влияния на рынок. На повестке дня — обсуждение действий и мер, способных сегодня помочь бизнесу не потерять позиций, сохранить и укрепить отношения с аудиторией, а также возможностей, которые открывает этот кризисный для рынка период.
Digital Brand Day — профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Является продолжением ежегодного события "День Бренда" и организуется Ассоциацией производителей фирменных торговых марок "Русбренд" и AdIndex, при участии Mediascope и "Национального Рекламного Альянса".
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