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2020-05-08T13:15
https://ria.ru/20200508/1571140941.html
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
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РИА Новости

Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

10:16 08.05.2020 (обновлено: 13:15 08.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 мая — РИА Новости. Тбилиси отозвал из Киева посла после того, как бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ Украины, заявил глава МИД Давид Залкалиани.
Указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили был опубликован накануне вечером.

"Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций", — заявил Залкалиани.

При этом, добавил он, Грузия не рассматривает вопрос о разрыве дипломатических отношений или пересмотре стратегического партнерства с Украиной.
Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремным срокам.
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Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.
Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну. На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как новый президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.
В конце апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам. Как заявлял сам бывший президент Грузии, ему предстояло заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. Однако идея о его назначении не получила поддержки в Верховной раде.
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19237042527
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Давид ЗалкалианиМихаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну и зря. Очень толковый руководитель )
8 мая, 10:51
АЕАлександр Егоров
168300329
Цирк должен гастролировать, а как же...
8 мая, 10:26
llaitman
49520005
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