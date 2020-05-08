Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о доплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, оказывающим медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, сообщили в пресс-службе мэра столицы.

"Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший медицинский персонал городских поликлиник, скорой помощи и лабораторий, непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также проводящие исследования биологических материалов, будут получать дополнительное материальное поощрение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что материальное поощрение будет выплачиваться в следующих размерах: работникам Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, осуществляющим оказание экстренной помощи и медицинскую эвакуацию: врачам - в размере 50 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - в размере 30 тысяч рублей в месяц.

Также работникам амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые выявляют заболевших и осуществляют медицинское наблюдение на дому: врачам - в размере 70 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - в размере 50 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, доплата будет работникам лабораторий медицинских организаций, работникам патологоанатомических отделений: врачам - в размере 70 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - в размере 50 тысяч рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу - в размере 30 тысяч рублей в месяц.

Ранее материальное поощрение было установлено работникам стационаров, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

Материальное поощрение из бюджета Москвы выплачивается в дополнение к аналогичным выплатам, установленным на федеральном уровне.