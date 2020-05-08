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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T10:21
https://ria.ru/20200508/1571140735.html
В Совкомбанке опровергли сообщение о заражении коронавирусом Бродского
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570599274_0:0:3235:1821_1036x0_80_0_0_131f33a57fde8d72f3902116b28764b7.jpg
РИА Новости

В Совкомбанке опровергли сообщение о заражении коронавирусом Бродского

10:21 08.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСовкомбанк
Совкомбанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Информация о заболевании президента Совкомбанка Ильи Бродского коронавирусом не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в пятницу некоторые Телеграм-каналы сообщили о том, что тест на коронавирус у Бродского дал положительный результат.
"Информация о положительном тесте на коронавирус у президента Совкомбанка Ильи Бродского не соответствует действительности", - сказали в банке.
Бродский занимает должность президента Совкомбанка с ноября 2018 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСовкомбанкОбщество
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