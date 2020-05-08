В Совкомбанке опровергли сообщение о заражении коронавирусом Бродского

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Информация о заболевании президента Совкомбанка Ильи Бродского коронавирусом не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в пятницу некоторые Телеграм-каналы сообщили о том, что тест на коронавирус у Бродского дал положительный результат.
"Информация о положительном тесте на коронавирус у президента Совкомбанка Ильи Бродского не соответствует действительности", - сказали в банке.
Бродский занимает должность президента Совкомбанка с ноября 2018 года.
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