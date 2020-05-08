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2020-05-08T10:11
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В США самолет насмерть сбил человека на ВПП аэропорта Остина
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РИА Новости

В США самолет насмерть сбил человека на ВПП аэропорта Остина

10:11 08.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Совершавший посадку самолет насмерть сбил человека на взлетно-посадочной полосе аэропорта американского города Остин (штат Техас), следует из информации, которую воздушная гавань разместила в соцсетях.

"Международному аэропорту Остин Бергстром известно о том, что совершавший посадку самолет сбил и убил человека на ВПП 17R ранее этим вечером", - говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

В последующем заявлении указывается, что пилот самолета авиакомпании Southwest Airlines увидел на ВПП "постороннего", о чем сообщил диспетчеру. После чего на место отправились представители аэропорта, которые на полосе обнаружили жертву инцидента. Прибывшие в аэропорт аварийно-спасательные службы объявили, что мужчина скончался.
В результате происшествия ВПП была закрыта, но должна вскоре возобновить работу в обычном режиме, добавили в аэропорту. Расследованием занимается полиция Остина.
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