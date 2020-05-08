В США самолет насмерть сбил человека на ВПП аэропорта Остина

"Международному аэропорту Остин Бергстром известно о том, что совершавший посадку самолет сбил и убил человека на ВПП 17R ранее этим вечером", - говорится в сообщении аэропорта в Twitter.
В последующем заявлении указывается, что пилот самолета авиакомпании Southwest Airlines увидел на ВПП "постороннего", о чем сообщил диспетчеру. После чего на место отправились представители аэропорта, которые на полосе обнаружили жертву инцидента. Прибывшие в аэропорт аварийно-спасательные службы объявили, что мужчина скончался.
В результате происшествия ВПП была закрыта, но должна вскоре возобновить работу в обычном режиме, добавили в аэропорту. Расследованием занимается полиция Остина.
21 ноября 2018, 14:38Опубликованы переговоры пилотов лайнера, сбившего человека в Шереметьево