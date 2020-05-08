В немецкие суды поступило около тысячи исков по введенным ограничениям

Люди в защитных масках в городе Эрфурт, Германия

Люди в защитных масках в городе Эрфурт, Германия

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Порядка тысячи срочных исков поступило в конституционные и административные суды Порядка тысячи срочных исков поступило в конституционные и административные суды Германии в связи с введенными из-за пандемии коронавируса ограничительными мерами, сообщили издания немецкой медиагруппы Funke со ссылкой на союз судей ФРГ.

Согласно изданию Hamburger Abendblatt , иски поданы в связи с такими мерами, как закрытие магазинов, обязательное ношение масок и запрет на посещение богослужений, при этом часть исков была хотя бы частично удовлетворена.

"Конституционные и административные суды в условиях вызванного коронавирусом кризиса доказывают свою эффективность в качестве механизма корректирования ограничений", - цитирует издание председателя союза судей Германии Свена Ребена, по словам которого новые иски "поступают каждый день".

"Это говорит о том, что всеобщее принятие радикальных ограничений, введенных из-за коронавируса, постепенно сходит на нет и растет стремление к послаблениям", - добавил он.

По последним данным Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, число случаев заражения коронавирусом в Германии возросло до 167 300, за все время скончались 7266 человек.

В последние дни число новых случаев в день составляет 700-1300, а базовый показатель репродукции находится ниже единицы. В среду канцлер Ангела Меркель охарактеризовала эти цифры как "очень радующие". Замглавы Института Роберта Коха Ларс Шааде в четверг предупредил, что вторая волна пандемии коронавируса в Германии может начаться раньше осени, в июле-августе, если люди перестанут соблюдать ограничительные меры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.