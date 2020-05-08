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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T10:13
https://ria.ru/20200508/1571140575.html
В немецкие суды поступило около тысячи исков по введенным ограничениям
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570538131_0:263:3085:1998_1036x0_80_0_0_c119fae4c40b6898091c67c6862a848d.jpg
РИА Новости

В немецкие суды поступило около тысячи исков по введенным ограничениям

10:10 08.05.2020 (обновлено: 10:13 08.05.2020)
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© REUTERS / Karina HesslandЛюди в защитных масках в городе Эрфурт, Германия
Люди в защитных масках в городе Эрфурт, Германия
© REUTERS / Karina Hessland
Люди в защитных масках в городе Эрфурт, Германия
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Порядка тысячи срочных исков поступило в конституционные и административные суды Германии в связи с введенными из-за пандемии коронавируса ограничительными мерами, сообщили издания немецкой медиагруппы Funke со ссылкой на союз судей ФРГ.
Согласно изданию Hamburger Abendblatt, иски поданы в связи с такими мерами, как закрытие магазинов, обязательное ношение масок и запрет на посещение богослужений, при этом часть исков была хотя бы частично удовлетворена.
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"Конституционные и административные суды в условиях вызванного коронавирусом кризиса доказывают свою эффективность в качестве механизма корректирования ограничений", - цитирует издание председателя союза судей Германии Свена Ребена, по словам которого новые иски "поступают каждый день".
"Это говорит о том, что всеобщее принятие радикальных ограничений, введенных из-за коронавируса, постепенно сходит на нет и растет стремление к послаблениям", - добавил он.
По последним данным Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, число случаев заражения коронавирусом в Германии возросло до 167 300, за все время скончались 7266 человек.
В последние дни число новых случаев в день составляет 700-1300, а базовый показатель репродукции находится ниже единицы. В среду канцлер Ангела Меркель охарактеризовала эти цифры как "очень радующие". Замглавы Института Роберта Коха Ларс Шааде в четверг предупредил, что вторая волна пандемии коронавируса в Германии может начаться раньше осени, в июле-августе, если люди перестанут соблюдать ограничительные меры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАнгела МеркельГерманияВ мире
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