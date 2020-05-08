В Ярославской области 9 мая пройдут концерты под окнами ветеранов

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Концерты под окнами ветеранов Великой Отечественной войны пройдут в Ярославской области 9 мая, сообщил губернатор Дмитрий Миронов журналистам.
Общаясь с представителями СМИ в режиме видеоконференцсвязи, он назвал печальным тот факт, что пандемия коронавируса произошла в год 75-летия Победы, из-за чего отменены массовые масштабные мероприятия.
"Нам пришлось отменить торжественное шествие войск ярославского гарнизона, театрализованное представление и прохождение "Бессмертного полка". Однако мы сохранили одну из самых зрелищных частей программы – воздушный парад. Если не подведет погода, он состоится утром 9 мая… Наши ветераны не останутся без внимания, для них мы организуем персональные концерты под окнами их домов", - рассказал глава региона.
По его словам, волонтеры вручат пожилым людям подарки, а для всех жителей области предусмотрена широкая онлайн-программа.
"Ну а когда закончится ограничительный режим, то обязательно проведем шествие, запустим салют, отдадим дань уважения всем ветеранам", - подчеркнул Миронов.