В Ярославской области 9 мая пройдут концерты под окнами ветеранов

"Нам пришлось отменить торжественное шествие войск ярославского гарнизона, театрализованное представление и прохождение "Бессмертного полка". Однако мы сохранили одну из самых зрелищных частей программы – воздушный парад. Если не подведет погода, он состоится утром 9 мая… Наши ветераны не останутся без внимания, для них мы организуем персональные концерты под окнами их домов", - рассказал глава региона.