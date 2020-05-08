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Ярославская область
Ярославская область
2020-05-08T10:06
https://ria.ru/20200508/1571140435.html
В Ярославской области 9 мая пройдут концерты под окнами ветеранов
https://cdn21.img.ria.ru/images/152022/03/1520220382_0:130:2489:1530_1036x0_80_0_0_98fbabffe5c3cd1bf0c6d808eba59e77.jpg
РИА Новости

В Ярославской области 9 мая пройдут концерты под окнами ветеранов

10:06 08.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Концерты под окнами ветеранов Великой Отечественной войны пройдут в Ярославской области 9 мая, сообщил губернатор Дмитрий Миронов журналистам.
Общаясь с представителями СМИ в режиме видеоконференцсвязи, он назвал печальным тот факт, что пандемия коронавируса произошла в год 75-летия Победы, из-за чего отменены массовые масштабные мероприятия.
"Нам пришлось отменить торжественное шествие войск ярославского гарнизона, театрализованное представление и прохождение "Бессмертного полка". Однако мы сохранили одну из самых зрелищных частей программы – воздушный парад. Если не подведет погода, он состоится утром 9 мая… Наши ветераны не останутся без внимания, для них мы организуем персональные концерты под окнами их домов", - рассказал глава региона.
По его словам, волонтеры вручат пожилым людям подарки, а для всех жителей области предусмотрена широкая онлайн-программа.
"Ну а когда закончится ограничительный режим, то обязательно проведем шествие, запустим салют, отдадим дань уважения всем ветеранам", - подчеркнул Миронов.
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Ярославская областьДмитрий МироновЯрославская областьОбщество
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