В Волгоградской области ищут сбежавшего из дома мальчика

"По данному факту работниками следственного отдела и сотрудниками полиции незамедлительно осуществлен выезд… Сформированы мобильные поисковые группы, работа которых координируется созданным штабом из числа руководства территориальных СК и МВД", - сообщил Муджиков. Он отметил, что поиск ведут не только полицейские, но и казаки, а также работники местной администрации.