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2020-05-08T10:06
https://ria.ru/20200508/1571140413.html
В Волгоградской области ищут сбежавшего из дома мальчика
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РИА Новости

В Волгоградской области ищут сбежавшего из дома мальчика

10:06 08.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 8 мая – РИА Новости. Девятилетний мальчик после ссоры с родителями сбежал из дома в Котельниковском районе Волгоградской области, его поиски почти сутки ведут полицейские, казаки, работники местной администрации, сообщил журналистам руководитель Котельниковского отдела СУСК России по региону Хонгор Муджиков.
По информации СК, в четверг около 15 часов по местному времени (14.00 мск) девятилетний мальчик из поселка Октябрьский Котельниковского района ушел из дома после ссоры с родителями. По словам Муджикова, организована проверка по факту безвестного исчезновения ребенка.
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"По данному факту работниками следственного отдела и сотрудниками полиции незамедлительно осуществлен выезд… Сформированы мобильные поисковые группы, работа которых координируется созданным штабом из числа руководства территориальных СК и МВД", - сообщил Муджиков. Он отметил, что поиск ведут не только полицейские, но и казаки, а также работники местной администрации.
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Следственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьПроисшествия
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