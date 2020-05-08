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2020-05-08T10:05
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Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа
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РИА Новости

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа

10:05 08.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в Минске
Избирательный участок в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) поддержали предложение ЦИК провести президентские выборы в стране 9 августа, передает Sputnik Беларусь.
В пятницу Палата представителей провела внеочередное заседание, где рассмотрела вопрос о назначении даты выборов главы государства. В качестве оптимальной даты глава ЦИК Лидия Ермошина предложила 9 августа.
"Парламент назначил президентские выборы на 9 августа", - говорится в сообщении агентства.
В четверг Ермошина сообщила РИА Новости, что есть четыре вероятные даты для проведения выборов президента - это 9, 16, 23 и 30 августа.
Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году, крайний срок – 30 августа. В Центризбиркоме ранее отмечали, что основанием для переноса электоральной кампании на фоне пандемии COVID-19 может стать введение в стране режима ЧП, но с учетом нынешний ситуации это не произойдет.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко гарантировал, что очередные выборы в стране пройдут "абсолютно честно и порядочно". При этом он заявлял, что не держится "посиневшими пальцами" за президентское кресло, но намерен предлагать белорусам свою кандидатуру на высший государственный пост, пока она не будет отвергнута.
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Коронавирус COVID-19Лидия ЕрмошинаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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