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75 лет Великой Победы
2020-05-08T10:02
https://ria.ru/20200508/1571140168.html
Лукашенко призвал защищать память о победе в ВОВ от клеветы
https://cdn23.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:9:2561:1449_1036x0_80_0_0_e9738a48fa68e7b40231c543b282e393.jpg
РИА Новости

Лукашенко призвал защищать память о победе в ВОВ от клеветы

10:01 08.05.2020 (обновлено: 10:02 08.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов защищать память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне от клеветы и фальсификаций.

"Белорусы должны сохранить в веках это бесценное наследие - нашу Великую Победу. Свято чтить и защищать ее от клеветы и фальсификаций", - говорится в поздравлении Лукашенко по случаю предстоящего 9 мая, опубликованном в пятницу на сайте белорусского лидера.

Отмечается, что "Беларусь отмечает эту знаменательную дату в непростое время". "Однако наши сегодняшние сложности меркнут перед лишениями, тяготами и потерями, которые выпали на долю героического поколения, спасшего мир от коричневой чумы", - подчеркивается в поздравлении.
Лукашенко отметил, что в Белоруссии "бесконечно благодарны ветеранам, которые в этот священный для всего народа день вместе с нами", а также отдают дань уважения патриотизму, стойкости и трудолюбию тружеников тыла.
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"Склоняем головы в память о тех, кто не увидел победные майские салюты 1945 года. Перед горем матерей, не дождавшихся своих сыновей и дочерей. Скорбим и помним обо всех жертвах той страшной войны", - говорится в поздравлении.
Вместе с тем там отмечается, что "жизнь всегда торжествует над смертью".
"От всей души желаю вам, дорогие соотечественники, мирного неба, здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во благо родной Беларуси", - пожелал Лукашенко.
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75 лет Великой ПобедыАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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