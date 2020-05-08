Лукашенко призвал защищать память о победе в ВОВ от клеветы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017

МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов защищать память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне от клеветы и фальсификаций.

"Белорусы должны сохранить в веках это бесценное наследие - нашу Великую Победу. Свято чтить и защищать ее от клеветы и фальсификаций", - говорится в поздравлении Лукашенко по случаю предстоящего 9 мая, опубликованном в пятницу на сайте белорусского лидера.

Отмечается, что "Беларусь отмечает эту знаменательную дату в непростое время". "Однако наши сегодняшние сложности меркнут перед лишениями, тяготами и потерями, которые выпали на долю героического поколения, спасшего мир от коричневой чумы", - подчеркивается в поздравлении.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии "бесконечно благодарны ветеранам, которые в этот священный для всего народа день вместе с нами", а также отдают дань уважения патриотизму, стойкости и трудолюбию тружеников тыла.

"Склоняем головы в память о тех, кто не увидел победные майские салюты 1945 года. Перед горем матерей, не дождавшихся своих сыновей и дочерей. Скорбим и помним обо всех жертвах той страшной войны", - говорится в поздравлении.

Вместе с тем там отмечается, что "жизнь всегда торжествует над смертью".