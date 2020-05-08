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2020-05-08T09:58
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Посольство России в Китае пытается решить проблему с фурами на границе
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РИА Новости

Посольство России в Китае пытается решить проблему с фурами на границе

09:58 08.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТаможенный пост
Таможенный пост
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Таможенный пост. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Посольство РФ в КНР знает о сложной ситуации на пограничных пунктах пропуска с Китаем, где образовались большие очереди из грузовиков из-за жестких правил санобработки, введенных китайской стороной в связи с коронавирусом, и пытается решить проблему, заявил журналистам посол РФ в Китае Андрей Денисов.
"Когда было прекращено воздушное сообщение между нашими странами, то китайские граждане, находившиеся в России и желающие вернуться домой по разным причинам, избрали такой своеобразный путь домой: от Москвы до Владивостока или до Читы на самолете, дальше на автобусе и до ближайшего пункта пропуска. Эти люди, возвращавшиеся из России в большем числе, десятками, оказались носителями этого коронавируса. Это конечно сильно напугало, и в общем-то вполне справедливо, наших китайских партеров", - рассказал посол.
Он отметил, что китайские власти, также как и руководители российских дальневосточных регионов были "отнюдь не счастливы тем", что потенциальные носители инфекции проезжают через их регионы, поэтому были закрыты пограничные пункты для пассажирского сообщения, но сохранились для грузовых перевозок, которых там довольно много.
"Но и этот поток пришлось регулировать, потому что выяснилось, что и с грузовым транспортом тоже нельзя исключать возможность проникновения инфекции. И тогда китайские партнеры довольно серьезно ужесточили правила санитарной обработки и транспортных средств и водителей", - сказал Денисов.
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Он пояснил, что в рамках новых правил, российским водителям запретили находиться на территории Китая не более одного светового дня. Если утром они въезжали, то вечером должны были выехать, им нельзя было ночевать, а ужесточение санобработки транспорта привело к тому, что пункты, которые пропускали 100-120 грузовиков в день, стали пропускать 10-12 грузовиков в день, то есть в 10 раз меньше.
"После наших многочисленных обращений процедуры были несколько ускорены, но к прежним цифрам по-прежнему не вернулись. Где было 10-12, стало 25-30. Это, конечно, создает большие трудности", - рассказал Денисов.
При этом посол подчеркнул, что это не решение местных властей, каких-то ведомств, это решение китайского оперативного штаба по борьбе с эпидемией, который, как и у нас, функционирует во главе с председателем правительства. Поэтому, по словам российского посла, пойти на какие-то послабления, апеллируя к местным органам власти, в этой ситуации довольно непросто.
"Это порождает весьма серьезные проблемы на границе, в особенности на нашей стороне, выстраиваются большие очереди из автомобилей, нарушается снабжение наших дальневосточных городов, потому что многие продукты питания, прежде всего овощи, фрукты они все-такие получали отсюда, из Китая", - рассказал Денисов.
Он отметил, что сейчас посольство вместе с коллегами из министерства иностранных дел Китая занимается решением этих вопросов.
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"Я еще раз хотел бы сказать, что проблема очень тяжелая, очень сложная, мы о ней знаем, мы в контакте с нашими региональными руководителями. Наши китайские партнеры тоже с понимаем относятся, но ссылаются, что это требование карантинного контроля, которое они не в состоянии как-то облегчить или отменить. Так что будем продолжать работать над этим вопросом", - заключил посол.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
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