В Воронежской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 35 пациентов в Воронежской области, общее число заболевших выросло до 766, сообщает правительство региона.
"В пятницу, 8 мая, официально подтверждено заражение 35 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 766 человек. Умерли 12 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 209 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.