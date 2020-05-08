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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T09:56
https://ria.ru/20200508/1571139903.html
В Воронежской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570926022_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9a0816bfbbd11ea455d537e823907777.jpg
РИА Новости

В Воронежской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

09:56 08.05.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивВрач-терапевт городской поликлиники
Врач-терапевт городской поликлиники
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Врач-терапевт городской поликлиники. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 35 пациентов в Воронежской области, общее число заболевших выросло до 766, сообщает правительство региона.
"В пятницу, 8 мая, официально подтверждено заражение 35 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Воронеж
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Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 766 человек. Умерли 12 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 209 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВоронежская областьОбщество
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