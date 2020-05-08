Учебный год в Подмосковье завершится по графику

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Учебный год в Московской области завершается в соответствии с учебным графиком, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок действия ограничений в Подмосковье до 31 мая включительно. Что нового: ... учебный год завершается в соответствии с учебным графиком", - говорится в сообщении.
Подчёркивается, что образовательная организация может ввести свободное посещение занятий, проводимых с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
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