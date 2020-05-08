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2020-05-08T09:53
https://ria.ru/20200508/1571139829.html
Учебный год в Подмосковье завершится по графику
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РИА Новости

Учебный год в Подмосковье завершится по графику

09:53 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс в школе №47 города Читы
Пустой класс в школе №47 города Читы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Учебный год в Московской области завершается в соответствии с учебным графиком, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок действия ограничений в Подмосковье до 31 мая включительно. Что нового: ... учебный год завершается в соответствии с учебным графиком", - говорится в сообщении.
Подчёркивается, что образовательная организация может ввести свободное посещение занятий, проводимых с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Образование - Общество
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