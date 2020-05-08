В Челябинской области умерла пациентка с коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области , это 81-летняя женщина, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава региона.

"На утро 8 мая в регионе подтверждены 967 случаев заболевания COVID-19 (плюс 68 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки умер 1 человек (COVID-19 сопутствующее) - пациентка 81 год, сердечная недостаточность", - говорится в сообщении.

Выздоровели и выписаны из больниц 188 пациентов, семеро переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

Ранее сообщалось, что за время пандемии в регионе умерло девять человек, из них шестеро - от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее).

В Челябинской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции, с 12 мая вводится обязательное ношение масок.