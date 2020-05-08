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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T09:53
https://ria.ru/20200508/1571139802.html
В Челябинской области умерла пациентка с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В Челябинской области умерла пациентка с коронавирусом

09:53 08.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, это 81-летняя женщина, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава региона.
"На утро 8 мая в регионе подтверждены 967 случаев заболевания COVID-19 (плюс 68 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки умер 1 человек (COVID-19 сопутствующее) - пациентка 81 год, сердечная недостаточность", - говорится в сообщении.
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Выздоровели и выписаны из больниц 188 пациентов, семеро переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
Ранее сообщалось, что за время пандемии в регионе умерло девять человек, из них шестеро - от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее).
В Челябинской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции, с 12 мая вводится обязательное ношение масок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Челябинская областьОбщество
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