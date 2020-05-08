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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T09:48
https://ria.ru/20200508/1571139678.html
В Пермском крае умер девятнадцатый пациент с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_0:164:2952:1826_1036x0_80_0_0_3ffa7311ff6d7014222f59832e477188.jpg
РИА Новости

В Пермском крае умер девятнадцатый пациент с COVID-19

09:48 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники . Архивное фото
ПЕРМЬ, 8 мая - РИА Новости. Девятнадцатый пациент с COVID-19 скончался в Пермском крае, причиной смерти стал инфаркт, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За минувшие сутки скончался один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. Причиной смерти стал инфаркт. Всего в Прикамье зарегистрировано 19 летальных исходов пациентов, у которых был обнаружен COVID-19", — говорится в сообщении.
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По данным краевого минздрава на утро 8 мая, всего в регионе 699 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 309 пациентов, 19 скончались, на домашнем карантине остаются около 1,4 тысячи жителей, у 25 из них подозревается COVID-19.
В лабораториях Пермского края за минувшие сутки проведено 2899 исследований на коронавирусную инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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