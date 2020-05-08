В Пермском крае умер девятнадцатый пациент с COVID-19

ПЕРМЬ, 8 мая - РИА Новости. Девятнадцатый пациент с COVID-19 скончался в Девятнадцатый пациент с COVID-19 скончался в Пермском крае , причиной смерти стал инфаркт, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".

"За минувшие сутки скончался один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. Причиной смерти стал инфаркт. Всего в Прикамье зарегистрировано 19 летальных исходов пациентов, у которых был обнаружен COVID-19", — говорится в сообщении.

По данным краевого минздрава на утро 8 мая, всего в регионе 699 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 309 пациентов, 19 скончались, на домашнем карантине остаются около 1,4 тысячи жителей, у 25 из них подозревается COVID-19.

В лабораториях Пермского края за минувшие сутки проведено 2899 исследований на коронавирусную инфекцию.